Auenpfad in Dessau soll Radler und Wanderer die Natur neu entdecken lassen

Dessau - Die Stadt ist seit Mittwoch um eine Attraktion reicher. Im Beisein der sachsen-anhaltischen Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) wurde in der Nähe des Kornhauses der Auenpfad „Kühnauer Aue“ offiziell eingeweiht. Zehn Kilometer entlang des Ziebigker Elbufers, Richtung Roßlau und durch den Kühnauer Auenwald geht es zum Kühnauer See.

Neu ist die Strecke nicht. Schon seit längerem ist sie bei Radlern und Wanderern beliebt. „Mit den Auenpfaden sollen Menschen für die Natur begeistert und darauf aufmerksam gemacht werden, was Artenvielfalt ist“, erklärte Dalbert die Philosophie dahinter. Mit acht Tafeln entlang des Weges soll aus der bisher einfachen Rad- und Wanderstrecke ein Naturerlebnispfad werden.

Die Schautafeln halten zahlreiche Informationen zur Geschichte und Gegenwart der zu durchstreifenden Landschaft bereit. Wissenswertes gibt es unter anderem zu Stören, Wildkatzen, Bibern und Hirschkäfern.

Der WWF hat das Projekt Auenpfad „Kühnauer Aue“ vor zwei Jahren initiiert. Mit 130.000 Euro wurde die Umsetzung durch das Land finanziert. „Wir hatten und haben dafür viele Partner an unserer Seite“, betonte die Leiterin des Dessauer WWF-Büros, Astrid Eichhorn. Unter anderem die Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe und der Traditions- und Heimatverein Großkühnau wurden zur Umsetzung des Pfades mit ins Boot geholt.

Der neue zehn Kilometer lange Pfad ist der 20. auf einer langen Strecke vom Kreis Wittenberg bis hin zur Landesgrenze nach Niedersachsen. 303 Flusskilometer Elbe liegen zwischen diesen beiden Polen. Direkt an den neuen Auenpfad schließt der bereits länger bestehende, rund zwölf Kilometer lange Auenpfad „Kühnauer See“ an. Andere bekannte Pfade in der Region sind der „Oberluch“ bei Roßlau und die Kliekener Aue. Im Rahmen der Weltausstellung „Expo“ wurde das Projekt „Auenpfade“ vor über 20 Jahren ins Leben gerufen.

„Wir haben hier in der Region die größten zusammenhängenden Hartholzauenwälder in Europa“, verwies der Leiter der Biosphärenreservatsverwaltung Mittelelbe, Guido Puhlmann, auf eine landschaftliche Besonderheit. Zudem ist das Gebiet mit rund 70 bis 80 verschiedenen Vogelarten reich bestückt und nicht nur für Ornithologen aus der Region eine große Fundgrube. „Es ist ein Schatz von nationaler Bedeutung“, ist Stephan Zirpel, WWF-Fachbereichsleiter für Naturschutz, überzeugt. „Mit dem Pfad können wir das bewusst und erlebbar machen, gerade in Zeiten, in denen die Menschen immer mehr die Natur vor ihrer eigenen Tür entdecken und zu schätzen wissen“, so Zirpel.

Um den neuen Auenpfad noch bekannter zu machen, sind im Laufe des Sommers drei öffentliche Exkursionen geplant. Zudem sind auch zwei Rikschas bestellt worden. Sie sollen in den nächsten Monaten zum Verleih in die Flotte des hiesigen ADFC aufgenommen werden. Dann kann der Pfad auch aus besonderer Perspektive erkundet werden. (mz)