Audifahrer rutscht in Dessau auf glatter Fahrbahn gegen Zaun - 25.000 Euro Schaden

Die glatte Fahrbahn ist einem Autofahrer in Dessau zum Verhängnis geworden. Er rutschte in einen Zaun.

Dessau/MZ/oml - Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Donnerstag um 15.35 Uhr Am alten Theater ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war ein 34-jähriger Audifahrer in Richtung Schloßplatz unterwegs, als er wegen eines vor ihm haltenden Autos an einem Stoppschild bremsen musste.