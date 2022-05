Audi streift Abschleppauto in Dessau - 71-jähriger Fahrer hat deutlich über ein Promille

Das Abschleppauto hatte mit eingeschaltetem Warnblinker am Straßenrand gestanden.

Dessau/MZ - Ein betrunkener Audi-Fahrer hat am Dienstag gegen 16.15 Uhr in der Dessauer Gropiusallee einen Verkehrsunfall verursacht.

Der 71-Jährige hatte die Gropiusallee in Richtung Kühnauer Straße befahren und wollte auf Höhe der Haus-Nummer 55 A am Fahrzeug eines Abschleppdienstes vorbeifahren. Dessen 39-jähriger Fahrer wollte gerade ein Auto abschleppen und stand mit am Fahrzeug eingeschaltetem Warnblinklicht auf der Fahrbahn. Beim Vorbeifahren touchierte der Audi des 71-Jährigen das Abschleppfahrzeug.

Während der Unfallaufnahme wurde bei ihm ein möglicher Grund festgestellt: Atemalkohol. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,39 Promille. Die deshalb erforderliche gewordene Blutprobenentnahme wurde in einem Krankenhaus durchgeführt.

Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 6.600 Euro.