Audi nimmt VW die Vorfahrt - 18.000 Euro Schaden an beiden Autos

Dessau - In der Dessauer Amalienstraße ist es am Sonntag gegen 9.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Der 79-jährige Fahrer eines Audi hatte die Amalienstraße in Richtung Helene-Meier-Straße befahren. In Höhe der dortigen Grundstückseinfahrt wollte der Mann als Linksabbieger in diese einfahren. Dabei missachtete er allerdings einen Skoda im Gegenverkehr. Dessen Fahrer befuhr die Amalienstraße in Richtung Askanische Straße.

Durch die Kollision der beiden Autos wurde der 62-jährige Fahrer des Skoda leicht im Gesicht verletzt. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (mz)