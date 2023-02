Auch der Hilferuf bei Mario Barth blieb ohne Ergebnis. Kochstedt bleibt weiter ohne Jugendklub. Was den Ortschaftsrat dabei besonders sauer macht, ist die Erklärung des Dessauer Jugendamtes.

Ilka Bessin drehte 2022 für RTL und Mario Barth in Kochstedt. Doch der Jugendklub ist immer noch zu.

Kochstedt/MZ - „Bitte bewerbt Euch hier in Kochstedt. Das ist so wichtig, dass es hier eine Jugendarbeiterin oder einen Jugendarbeiter gibt“, sendet Ilka Bessin ihren Appell in deutsche Wohnzimmer.