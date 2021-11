Auch in Dessau-Roßlau sitzt das Virus im Klassenraum

Nicht an allen Schulen legt Corona den Unterricht lahm. Aber die Zahl der infizierten Schüler ist so hoch wie nie. Ist ein Lockdown auch für Kinder nötig?

Dessau/MZ - In Dessau-Roßlau schaut man zunehmend besorgt auf das Infektionsgeschehen der sieben- bis 16-Jährigen in den Schulen. Denn sie gelten vielen inzwischen als einer der Treiber der Corona-Pandemie. Auch Dessau-Roßlaus Sozialbeigeordneter Jens Krause ist davon überzeugt. Bezogen auf Sachsen-Anhalt sagte er: „In der Altersgruppe bis 17 Jahren liegt die Inzidenz über 1.000. Es ist klar, dass diese Welle nicht ohne einen Lockdown, der auch Schulen trifft, gebrochen werden kann.“

Verwirrung um die Quarantäneregeln

Laut einer Erhebung des Bildungsministeriums vom 18. November sind landesweit aktuell 3.699 Schüler infiziert von insgesamt knapp 200.000. Das sind 1,85 Prozent. Auf Landkreise und Kommunen aufschlüsseln kann die Zahlen aber offenbar keine Behörde. Laut Ministerium waren vorigen Donnerstag landesweit zugleich 3.156 Schüler in Quarantäne, was einer Quote von 1,58 Prozent entspricht.

Wie die Quarantäne verhängt wird, das gehört zu den großen Unbekannten dieser Pandemie. Mal sind es zwei Wochen, mal fünf Tage, der eine muss zu Hause bleiben, der andere nicht. Auch Andreas Weyprachtitzky, Leiter der Ganztagsschule Zoberberg hadert mit der Quarantänepraxis, die für ihn nicht nachvollziehbar sei. „Man hat das Gefühl, es ändert sich ständig.“

Die Quarantänen im Bereich der Schulen seien ärztliche Einzelfallentscheidungen und hingen davon ab, ob es sich um einzelne Infektionsfälle oder eine Häufung in der Klasse handele, erklärt das Gesundheitsamt auf MZ-Anfrage.

In Nord und Ziebigk läuft der Schulalltag normal

Für die Sekundarschule am Schillerpark beschreibt Schulleiter Ulf Stopperka am Dienstag das Infektionsgeschehen als beherrschbar, es gebe Einzelfälle bei Schülern und Lehrern. „Unsere Krankheitsrate ist aber aktuell nicht größer als in normalen Erkältungszeiten und mit Vertretungen noch abzufangen.“

Auch in der Ziebigker Grundschule ist es relativ ruhig, berichtet Schulleiterin Beate Günther. „Wir haben nur ganz wenige Kinder, die zu Hause sind, und unsere Lehrer sind alle da.“ Sie lobt das besonnene Verhalten der Kinder und Eltern im Sinne des Gesundheitsschutzes, „damit die Schule aufbleiben kann“.

Schulelternratsmitglied Doreen Fucke bestätigt das. Sie erlebt den Schulalltag ihrer beiden Kinder - der Sohn besucht die 4. Klasse in der Grundschule Ziebigk, die Tochter die 6. Klasse am Philanthropinum - als weitgehend normal. „Wir mussten noch nicht in Quarantäne, auch Vertretungsunterricht war bisher bei beiden noch nicht nötig“, berichtet sie. Der Hort habe sich jetzt entschlossen, komplette Maskenpflicht einzuführen, da die Kohorten nicht geteilt werden können. „Ich bin sehr dankbar, dass die Schulen alles versuchen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.“

Ab Montag müssen sich die Schüler täglich testen

Eine Rückkehr zum Distanzunterricht sei zu vermeiden, sagen Beate Günther und Ulf Stopperka unisono. „Das wäre schulisch und menschlich fatal“, so Stopperka. Einen ersten Schritt in Richtung Distanz hat das Land allerdings am Dienstag beschlossen. So ist ab Donnerstag die Präsenzpflicht ausgesetzt. Das heißt, der Schulbesuch ist nicht mehr verpflichtend. Ab Montag gilt für Schüler, die in die Schule kommen, eine tägliche Testpflicht.

Kompliziert bleibt die Lage bei der Lehrerschaft. Die Erfassung der coronaerkrankten oder in Quarantäne befindlichen Lehrer bezeichnet der Sprecher des Landesschulamtes, Tobias Kühne als schwierig, da es sich um patientenbezogene Daten handele, die die Arbeitgeber nicht erfragen dürfen. Es sind also freiwillige Angaben. Danach meldeten die Schulen vorigen Donnerstag 295 infizierte Lehrkräfte im Land (von insgesamt 15.200), wovon 92 in Quarantäne sind.