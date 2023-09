An der Sekundarschule Kreuzberge hat es am Dienstagmorgen eine Attacke mit einem spitzen Gegenstand gegeben. Zwei Schüler wurden verletzt.

Junge attackiert und verletzt Mitschüler mit „spitzem Gegenstand“ an Schule in Dessau

Dessau/MZ - An der Sekundarschule Kreuzberge in Dessau ist am Dienstagmorgen ein zwölfjähriger Junge in einem Streit auf zwei Mitschüler losgegangen und hat diese verletzt.