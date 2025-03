Vor Jahren schon haben Anwohner ihren Unmut über die Verhältnisse in ihrer Straße dem Ortschaftsrat Kleinkühnau angetragen. Doch passiert ist bislang nichts.

Asphaltierung der Rosefelder Straße in Kleinkühnau - Werden Proteste der Anwohner nun erhört?

Dessau/MZ. - Vor Jahren schon haben sie ihren Unmut über die Verhältnisse in ihrer Straße dem Ortschaftsrat Kleinkühnau angetragen. Doch passiert sei bisher nichts, obwohl ihnen versprochen worden sei, dass sich darum gekümmert werde, monierten Bewohner der Rosefelder Straße in der Februar-Sitzung des Ortschaftsrats. In dieser Sitzung gab der Ortschaftsrat Ralf Schönemann die Zusage, sich der Sache anzunehmen.