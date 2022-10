Langes Warten auf Deutschkurs Ärztin aus der Ukraine will in Dessau-Roßlau arbeiten - Bürokratische Hürden stehen im Weg

Kriegsflüchtling Natalia Nestertsova aus der Ukraine lebt seit März in Roßlau. Die Ärztin will hier arbeiten - doch schon beim Deutschlernen fehlt es an Unterstützung. Wie die Bürokratie hier ankommenden Menschen das Leben schwer macht.