Ärzte und Helfer konnten nichts mehr tun - Dromedarweibchen Samina verstorben

Dessau -Im Dessauer Tierpark wird um das charismatische Dromedarweibchen Samina getrauert. Das Tier wurde am Mittwoch liegend auf der Außenanlage gefunden. Trotz schwerer Technik, vieler starker Hände und verschiedener Aufstehhilfen konnte das Dromedar in dem Gehege nicht wieder aufgerichtet werden.

Samina wurde von zwei herbeigerufenen Tierärzten veterinärmedizinisch versorgt. Allerdings vergebens. Zur endgültigen Abklärung der Todesursache wurde das Dromedar-Weibchen an das Institut für Veterinärpathologie der Universität Leipzig übergeben.

Samina wurde am 23. Februar 2010 im Zoo Berlin geboren und kam im Jahr 2019 mit Mutter Arabella nach Dessau. Damit Arabella nun nicht allein bleiben muss, ist vorerst eine Vergesellschaftung mit anderen Tierarten geplant.

„Wir werden zu diesem Zeitpunkt noch keine weiteren Dromedare nach Dessau-Roßlau holen, weil für eine Zusammenführung mit fremden Tieren die baulichen Voraussetzungen noch nicht vorhanden sind“, erklärt Tierparkleiter Jan Bauer in einer Pressemitteilung die Situation vor Ort. Der Tierpark Dessau plane aber, zukünftig auf jeden Fall an der Dromedarhaltung festzuhalten und diese auch weiter auszubauen. „Für die konzipierte Australien-Anlage hat die Stadt bereits Gelder in den Haushalt 2021 eingestellt“, so Bauer. Zusätzlich hat der Tierpark schon mehrere Spenden für dieses Projekt erhalten. Ist es abgeschlossen, werden auch wieder neue Dromedare Einzug halten.

Das Dromedar ist das größte Tier im Tierpark Dessau und Leittierart für den australischen Bereich. Laut Konzept soll mit den Dromedaren als ursprünglich nicht heimische Tierart die Faunenverfälschung auf dem fünften Kontinent thematisiert werden.