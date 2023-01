Arzt am Klinikum Dessau erhält Patent - Noch genauere Bestrahlung von Krebs-Tumoren möglich

Dessau/MZ/OML - Der Medizinphysik-Experte am Städtischen Klinikum Dessau, Dr. Ing. Markus Wösle, hat ein Verfahren entwickelt, die Bestrahlung von Tumoren noch genauer zu machen und so deutlich patientenschonender zu behandeln. Dieses Verfahren ist nun patentiert worden. Das hat das Klinikum am Donnerstag in einer Mitteilung bekanntgegeben.