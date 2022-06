Ärgernis im Georgengarten Dessau: Was wird aus der seit fünf Jahren gesperrter Ruinenbrücke?

Seit fünf Jahren ist die Ruinenbrücke für Spaziergänger nicht passierbar. Die Stadt will sie nun im Jahr 2022 sanieren. Details gibt sie noch nicht bekannt. Der Unmut wächst.

An der Ruinenbrücke wurde dieses Schild angebracht.

Dessau-Roßlau/MZ - Die Nachricht, die ein Unbekannter an der romantischen Ruinenbrücke vor wenigen Tagen im Dessauer Georgengarten angebracht hat, ist mehr als deutlich: „Ein Weltkulturerbe - so geht die Stadt damit um - Schande - Seht Euch genau um, es gibt viel mehr Beweise der Unfähigkeit unserer Verantwortlichen. Wie lange soll das noch so gehen?“