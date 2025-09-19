Die Litfaßsäule in der Roßlauer Hauptstraße gibt es nicht mehr. Vor einem halben Jahr noch haben Schüler des Liboriusgymnasiums sie verschönert. Nicht nur die Schüler wundern sich. Was ist passiert?

Die Litfaßsäule stand 99 Jahre lang in der Hauptstraße - nun hat die Stadt sie abreißen lassen.

Rosslau/MZ. - In Roßlau ist das Entsetzen groß. Am Dienstagmorgen kam ein Bagger in der Hauptstraße angerollt, legte einen roten Gurt um die dort stehende Litfaßsäule und hob sie aus der Verankerung. 99 Jahre lang stand sie dort – nun ist sie weg.