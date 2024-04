Die im Frühjahr eröffnete Hundeauslauffläche an der Amalienstraße kommt gut an - aber nicht nur bei Tierhaltern. Was die Stadt zu Feiern und Feuern auf der Grünfläche sagt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Jahrzehnte hat es gedauert, bis Hundehalter in Dessau-Roßlau einen Platz fanden, an dem sie ihr Tier ohne Leine legal und kostenlos frei laufen lassen konnten. Als in diesem Jahr zwischen der Amalien- und der Johann-Meier-Straße endlich die erste Hundeauslauffläche in der Stadt eröffnet wurde, war die Freude bei den Hundebesitzern groß. Die Stadt rühmte sich mit einem sicheren Ort, an dem Hunde ohne Leine umhertollen können und an dem kostenlose Kotbeutel und genügend Abfallbehälter zur Verfügung stehen.