Ärger um den Haltepunkt in Meinsdorfer hält an: Stadt fordert den Einbau des Aufzugs

Dessau/Meinsdorf/MZ - Den Meinsdorfer Haltepunkt ohne Aufzug, Rampe, Parkplatz und Fahrradabstellplatz will die Stadt Dessau-Roßlau nicht hinnehmen. Darüber herrschte sowohl im Haupt- als auch im Bauausschuss Einigkeit. Jeweils einstimmig stimmten sie einer Beschlussvorlage der Freien Fraktion zu, in der die Stadtverwaltung aufgefordert wird, bei der Deutschen Bahn und dem zuständigen Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (Nasa) auf die Ergänzung der fehlenden Bauten hinzuwirken. Es ist davon auszugehen, dass auch der Stadtrat in seiner Sitzung am 19. Oktober dieser Forderung folgen wird.