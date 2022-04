Frust bei Musikern Ärger nach plötzlicher Kündigung - Stadt Dessau setzt Bands vor die Tür der Chaponschule

Entsetzen bei Rapper Casper Hight, Kathy and the Deadies, Eager to Travel und den anderen insgesamt 19 Mietern: Die Stadt hat ihnen kurzfristig die Proberäume gekündigt. Ein Ausweichquartier gibt es nicht. Die Stadt spricht von Gefahrenabwehr.