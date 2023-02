Seit Anfang Dezember hat im Y-Haus in der Willy-Lohmann-Straße nur einer von zwei Fahrstühlen funktioniert. Das Problem mit der Technik war schon im Sommer festgestellt worden. Warum es erst jetzt behoben wurde.

Ärger bei Mietern im Y-Haus in Dessau - Fahrstuhl fällt schon seit zwei Monaten aus

Dessau/MZ - Aufatmen bei den Mietern der Willy-Lohmann-Straße 26. In dem Y-Haus funktionierte mehr als zwei Monate lang nur ein Aufzug von zweien. In dieser Woche, sagt Susann Nölte von der TAG Immobilien AG auf MZ-Nachfrage, „ist der zweite Aufzug wieder in Betrieb gegangen“.