Arbeiten an Hotelneubau auf Dessauer Schloßplatz beginnen - Projekt startet mit Verzögerung

Dessau/MZ/oml - Ein einzelner Bagger hat am Montag den Startschuss für den Hotelneubau auf dem Dessauer Schloßplatz markiert. Am Standort der alten Berufsschule errichtet die Getec-Gruppe in den kommenden Monaten ein Hotel mit Gastronomie im Erdgeschoss. Betreiber wird die B&B-Gruppe, die bereits mehrere Häuser in Sachsen-Anhalt führt.

Der Baustart hatte sich um einige Monate nach hinten verschoben, da es bei den Abbrucharbeiten des alten Gebäudes einen Zeitverzug gab. Am Fertigstellungstermin Mitte/ Ende 2023 hielt das Bauunternehmen aber zuletzt fest. Um den Hotelneubau auf dem Schloßplatz hatte es jahrelang einen erbitterten Streit gegeben. Eine Bürgerinitiative wollte den Platz mit historisch anmutenden Gebäuden bebauen, scheiterte mit dem Vorhaben jedoch.