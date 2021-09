Arbeiten an der B 185 in Mosigkau - Warum sich Autofahrer hier vorsehen sollten

Die B 185 in Mosigkau war nach der Vollsperrung eigentlich schon wieder freigegeben.

Mosigkau/MZ/Sal - Nur wenige Wochen nach der Vollsperrung der Orangeriestraße (B 185) in Mosigkau mussten sich Autofahrer jetzt erneut durch eine halbseitige Sperrung kämpfen. Wie die Stadt jedoch am Dienstag mitteilte, sollten die Arbeiten spätestens am Mittwoch beendet sein.

Grund für die neuerliche Einschränkung war laut Stadt die Wiederherstellung des stationären Blitzers in der Orangeriestraße. Im Zuge der vorangegangenen Fahrbahnsanierung mit Vollsperrung seien die Messsensoren entfernt worden. Nunmehr sei durch die beauftragte Fachfirma VDS Verkehrstechnik aus Löbau der planmäßige Einbau der Sensortechnik in der Fahrbahn erfolgt.

Dies habe nicht unmittelbar im Anschluss an die Fahrbahnsanierung passieren können, da der Asphalt einige Wochen „ruhen“ müsse, bevor der Einbau der Messtechnik vorgenommen werden kann, erklärte Stadtsprecher Carsten Sauer. Damit sollten sich die Verkehrsteilnehmer nun wieder streng an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 km/h in dem Bereich halten. Ansonsten drohen teure Blitzerfotos.