Arbeiten am Dessauer Albrechtsplatz: Anwohner klagen über Probleme durch mehr Verkehr in Nord

Die Bauarbeiten am Albrechtsplatz führen zu einem höheren Verkehrsaufkommen. Bürger sehen Gefahren besonders in der Goethestraße - die Stadtverwaltung nicht.

Baustellenbedingte Umleitung durch die Goethestraße in Nord.

Dessau/MZ - Mit der kompletten Sperrung des Albrechtsplatzes für den motorisierten Verkehr seit November 2021 hat sich die Verkehrssituation auf den Ausweichstraßen laut Beobachtungen der betroffenen Anwohner zunehmend verschärft. Deshalb hat der Stadtbezirksbeirat innerstädtisch Nord einen Fragenkatalog an das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung übergeben, der in der März-Sitzung des Gremiums von Frank Dähne, zuständig für Verkehrsangelegenheiten in der Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung, beantwortet wurde.