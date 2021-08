Anstoßen mit dem Oberbürgermeister: Gisela und Gebhard Thiele feiern 70 Jahre Ehe

Dessau/MZ - Weiße Gladiolen, ein Brautkleid in klassischem Weiß und Brautjungfern in langen weißen Kleidern. So festlich gekleidet stehen Gisela und Gebhard Thiele am 25. August 1951 mit ihrer Hochzeitsgesellschaft vor dem Altar der Dessauer Kreuzkirche. Dass sie an diesem Tag zueinander „Ja“ sagen werden, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Doch wie es im Leben so ist, der Brautvater hätte sich gern einen anderen Schwiegersohn gewünscht (O-Ton: „Nimm den nicht, der kann doch nicht mal ’nen Nagel in die Wand schlagen“). Sein Rat wurde zum Glück nicht erhört. Rückblickend war das gut so.

Die Dessauer Gisela und Gebhard Thiele haben am Mittwoch dieser Woche das seltene Fest der Gnadenhochzeit gefeiert. 70 Jahre sind sie ein Ehepaar. Dass sie noch heute selbstbestimmt leben können, kaum auf Hilfe von anderen angewiesen sind, dafür sind die 91-Jährige und ihr ein Jahr älterer Ehemann besonders dankbar.

„Solange de Gusche noch geht, ist sie topfit“

Am Mittwoch stießen sie mit Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck auf den Jubeltag mit Eierlikörchen und Sekt an. Dabei wurde kräftig gedessauert. „Solange de Gusche noch geht, ist sie topfit“, scherzte Gebhard Thiele nach langen Monologen seiner Ehefrau amüsiert. Dass sie ihn manchmal „Graf“ nennt, weil er sein ganzes Arbeitsleben im Büro verbrachte (unter anderem als Hauptbuchhalter im ehemaligen Modell- und Formenbau), und sie teils körperlich schwer gefordert war in ihren Jobs, nimmt er dagegen gelassen.

Gisela Thiele wuchs im Dessauer Johannistaler Weg auf. Sie war das erstgeborene Kind ihrer Eltern und als solche musste sie nach dem Bombenangriff am 7. März 1945 über Dessau wohl schnell erwachsen werden. Nicht nur, dass die Familie in jener Nacht in einem Bunker im Dessauer Süden um ihr Leben bangte. Ihr Haus wurde getroffen, brannte lichterloh. Gisela Thiele erzählte, dass ihr im Leben nichts geschenkt wurde - weder nach dem Bombenangriff noch später.

Die kleine Feier mit dem Oberbürgermeister ist für das Paar etwas ganz besonderes

Für ein Familien-Auto arbeitete sie später in Schichten, lernte bei Elmo zudem Punktschweißen, weil es dafür mehr Geld gab. Sie war für ihre beiden Töchter da, für die zwei Enkel und auch die zwei Urenkel würden ihr viel Freude bereiten, wie sie erzählt.

Die kleine Feier mit dem Oberbürgermeister ist für das Paar etwas ganz besonderes, wie immer wieder betont wurde. Doch Feiern gibt und gab es dieser Tage im Hause Thiele einige. Die Gnadenbraut feierte am Dienstag ihren 91. Geburtstag mit Nachbarn und Verwandten. Vor 70 Jahren war dieser 24. August übrigens auch der Tag des Polterabends. Das hatten sie sich so ausgesucht, erzählt die Jubilarin. Und auch, dass dieser besondere Hochzeitstag mit einem Schnitzelessen - eine der Leibspeisen im Hause - begangen wird. F

Das Traumpaar vor 70 Jahren (Foto: Thiele)

Gisela und Gebhard Thiele haben einen großen Teil ihres Lebens in der Törtener Vogelsiedlung in einem Siedlungshäuschen verbracht und dort ihre Kinder aufgezogen. Mit der Wende übernahm die jüngste Tochter ihr Elternhaus und die Thieles zogen in eine nicht weit entfernte Neubauwohnung.

Was beiden offenbar wichtig ist, ist ein geregeltes Leben mit festen Essenszeiten, mit Ordnung

Bis vor zwei Jahren kümmerte sich Gebhard Thiele noch fast jeden Tag um das Gärtchen am Haus seiner Tochter. Doch die Beine wollen jetzt nicht mehr so, weshalb das Paar nicht mehr reist, er nicht mehr Fahrrad fährt, aber beide begeistert Anteil nehmen am Sport aus der Röhre. Beide sind Bayern-München-Fans. Sie guckt außerdem gern Boxen, wenn es sein muss, „bis nachts um zwei“. „Bei Boxen geht er ins Bett“, neckt sie ihn wegen der unterschiedlichen Vorlieben.

Was beiden offenbar wichtig ist, ist ein geregeltes Leben mit festen Essenszeiten, mit Ordnung (Gisela Thiele: „Ordnung ist das halbe Leben“).

In manchen Situationen trieb diese Lebensmaxime auch Blüten: Vor zehn Jahren waren Thieles mit beiden Töchtern auf Mallorca im Urlaub am Ballermann. Gisela Thiele hat dort aufgepasst, dass die Touris ihren Abfall nicht am Strand haben liegen lassen. So ist sie eben ...