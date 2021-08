Anstieg bei Infektionen: Mehren sich damit auch schwere Verläufe?

Dessau-Roßlau/MZ/Sal - Trotz auch in Dessau-Roßlau wieder steigender Coronazahlen werden aktuell keine Covid-19-Patienten am städtischen Klinikum behandelt. „Es gibt derzeit keine schweren Verläufe“, sagte Sprecher Gelfo Kröger am Freitag auf Nachfrage. Das Klinikum sei coronafrei.

Seit Ende der dritten Welle habe es nur eine stationäre Corona-Patientin gegeben. „Dabei handelte es sich um eine junge, ungeimpfte Reiserückkehrerin aus Marokko“, so Kröger.

Auch die Antikörpertherapie, die das Klinikum seit längerem für Patienten anbietet, bei denen die Gefahr eines schweren Verlaufs besonders hoch ist, sei in den letzten Wochen nicht gefragt gewesen. „Sicherlich ein Ergebnis der hohen Impfquote bei Risikopatienten“, schätzt Kröger.