Anna-Carina Woitschack kommt auf den Dessauer Marktplatz - Autogramme und Gespräche sind möglich

Dessau/MZ - Vor einem Jahr war sie schon einmal auf dem Dessauer Marktplatz und begeisterte ihre Fans. Und das, obwohl ihr Auftritt aus Furcht vor zu viel Andrang inmitten der Corona-Pandemie nicht an die große Glocke gehängt worden war. Doch nun macht niemand mehr ein Geheimnis daraus: Die Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack kommt jetzt am Sonntag, dem 18. September, um 16 Uhr nach Dessau, um die Open Stage auf dem Marktplatz zu rocken.

Woitschack will Fans „Lichtblicke“ schneken

„Ich freue mich sehr, auf Dessaus schönem Marktplatz endlich wieder aufzutreten. Es ist ein Geschenk für die Fans, die durch Corona keine Möglichkeit hatten, zu Konzerten zu gehen“, sagt die 29-jährige Sängerin. Gerade in der aktuellen Zeit, in der so viele Menschen Sorgen haben, könnte die Musik ein Lichtblick sein. Und da dürfte es sicher kein Zufall sein, dass genau so auch ihr neues Album heißt: „Lichtblicke“.

„Es ist auf Anhieb auf Platz fünf der Charts gelandet. Eine Woche Promotour in Deutschland haben wir schon hinter uns, jetzt folgt die zweite Woche“, freut sich Woitschack. Wer will, kann das neue Album auf dem Marktplatz direkt mitnehmen. „Es wird auch Möglichkeiten für Autogramme und den ein oder anderen Plausch geben“, verspricht sie. Der Eintritt ist, wie immer auf der Open Stage, frei.

Auch andere Künstler auf der Open Stage

An Woitschacks Seite: Ihr Mann Stefan Mross, mit dem sie ein Duett singen wird. Zuletzt hatte es Gerüchte über Streit in der Ehe der beiden Sänger, die seit 2020 verheiratet sind, gegeben. Woitschack soll bei der Aufnahme einer Fernsehsendung mit einem Teilnehmer geflirtet haben, berichtete die Bild. Gegenüber der MZ wollte die Sängerin die Gerüchte nicht kommentieren. Sie wolle sich lieber auf die Musik und ihren Auftritt konzentrieren.

Woitschack wurde in Helmstedt geboren, hat aber mehrere Bezüge zu Anhalt. Ihre Mutter lebte 25 Jahre lang in Roßlau, zudem ist sie mit ihrem Marionettentheater regelmäßig in Dessau, wo sie sich sehr wohl fühle, sagte sie.

Bereits vor ihrem Auftritt spielen andere Künstler auf der Open Stage, wie das Stadtmarketing mitteilt. Am Donnerstag, 15. September, steht „Mucki-Live“ um 18.30 Uhr auf der Bühne. „Bei Heinz-Jörg Metze alias Mucki - Live kann sich der Zuschauer von Keyboardklängen und Gesang verzaubern lassen“, heißt es in einer Ankündigung.

Am Samstag, dem 17. September, um 19 Uhr rockt die Band „Schräger“ aus Dessau-Roßlau die Gartenträume-Lounge. Besucher erwartet Musik von CCR, Guns’n’Roses, The Animals, Billy Ray Cyros, Manic Street Preachers, Him und auch verschiedenen deutschen Interpreten.