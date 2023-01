24. Auflage steht bevor Anmeldung startet - Dessau-Roßlau sucht Interessenten für neuen Karnevalsumzug

Ab sofort können sich Interessierte, die am 24. Karnevalsumzug in Dessau-Roßlau am Sonntag, 19. Februar, als Akteure teilnehmen möchten, auch anmelden.