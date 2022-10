Anlagenmechaniker lernen am Original - Berufsschule Dessau erhält besondere Installationswand

Dessau/MZ - „In Büchern lesen, ist okay, aber hier ins Labor zu gehen, ist tausend Mal mehr wert,“ Dirk Klare ist zufrieden. Er unterrichtet am Berufsschulzentrum in Dessau angehende Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Er und seine Schüler können jetzt etwas nutzen, das es derzeit, so ist er überzeugt, an keiner anderen Berufsschule gibt.