Überpünktlich ist vorigen Sonntag der Rietzmecker Storch zum angestammten Nistplatz in der Steutzer Landstraße zurückgekehrt. Was die Statistik sagt.

Ankunft in Rietzmeck so zeitig wie noch nie - Storchenmann bricht Rekord und muss jetzt warten

Am Sonntag, 18. Februar, war der Storchenmann zurück.

Rietzmeck/MZ. - Überpünktlich ist vorigen Sonntag der Rietzmecker Storch zum angestammten Nistplatz in der Steutzer Landstraße zurückgekehrt. Wie MZ-Leserin Edda Bahr, die vom Nachbarhaus, die Storchenfamilie seit vielen Jahren beobachtet, sagte, sei der Storchenmann diesmal so zeitig wie nie zuvor eingeflogen.

Edda Bahr führt seit 30 Jahren genau Buch

Storchenoma Bahr - sie feiert im April 74. Geburtstag - hat genau Buch geführt über die gefiederten Rietzmecker Frühlingsboten. Darin vermerkt sind viele Besonderheiten. So war 2015 das Storchenpaar gemeinsam aus dem Süden heimgekehrt und hatte am 7. und 8. März Quartier bezogen. „Der Storch war nur ein paar Stunden eher da, dann kam pünktlich zum Frauentag die Störchin hinterher“.

Das blieb die Ausnahme. Im Normalfall kehrt der Storch drei bis vier Tage vor seiner „Dame“ an den Brutplatz zurück und beginnt mit dem Nestbau. Extrem lange warten hingegen musste er vor zwei Jahren. Da war er schon am 21. Februar zu Hause, doch die Dame trödelte bis zum 9. April. „In jenem Jahr konnte dann auch nur noch ein Jungtier aufgezogen werden. 2023 waren es wieder drei“, hat Bahr notiert.

Abends als Letzte und morgens als Erstes zu sehen

Seit 1994 nisten die Störche auf dem Mast neben dem Bahr-Wohnhaus. Vom Schlafzimmerfenster aus hat sie den besten Überblick: „Die Störche sind am Morgen das Erste und am Abend das Letzte, was ich sehe.“ Auch das nahe, laute Klappern der Storchenfamilie gehört längst zum Alltag der Rietzmeckerin.