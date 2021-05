Anja Kettmann führt seit 20 Jahren „Anjas Futterkrippe“ in Dessau und ist noch immer mit Freude dabei

Mit ihrem Team feiert Anja Kettmann (vorn) am 1. Juni den 20. Geburtstag von „Anjas Futterkrippe“ in Mosigkau.

Dessau - Die Stühle sind in „Anjas Futterkrippe“ seit Monaten hochgestellt, die drei Hirschraufen im Außenbereich des Imbisses an der B185 hinter Mosigkau abgesperrt. Wie alle Gastronomen darf auch Anja Kettemann wegen Corona keine Gäste bedienen. „Das fehlt uns sehr“, sagt die 40-Jährige.

Betrieb herrscht Hinter dem Rößling 3 in diesen Tagen dennoch. Lkw-Fahrer machen hier Rast, um Mittag zu essen oder zu frühstücken, Mitarbeiter umliegender Firmen, aus dem Junkerspark und dem Gewerbegebiet Mitte, versorgen sich ebenfalls mit Mittagessen, auch etliche Senioren gehören zum Stammkundenkreis. Und so hat das vierköpfige Team um Anja Kettmann trotz der Coronaeinschränkungen alle Hände voll zu tun, bleibt die Küche in der Woche nie kalt.

„Für etliche Firmen sind wir eine feste Adresse, wenn sie Übernachtungsmöglichkeiten für ihre Leute brauchen“

Auch in der benachbarten Pension, die Anja Kettmann seit 2008 mit betreibt, herrscht reger Betrieb. Monteure und Bauleute nehmen hier Quartier. „Für etliche Firmen sind wir eine feste Adresse, wenn sie Übernachtungsmöglichkeiten für ihre Leute brauchen“, freut sich die Chefin. Und so sei die kleine Firma bisher „ganz gut durch die Coronazeit gekommen“, bilanziert Anja Kettmann. „Besonders freue ich mich, dass ich bisher keinen Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musste.“

Gut gebettet werden die Gäste in der Pension, die ebenfalls zum Objekt gehört. (Foto: Thomas Ruttke)

Corona ist nicht die erste Krise, die Anja Kettmann mit ihrem Geschäft meistern musste. 2008 und 2009 waren Imbiss und Pension durch Baustellen auf der B 185 jeweils für ein halbes Jahr für Gäste unerreichbar. „Aber irgendwie hatten wir das überstanden und auch daraus gelernt.“

Seit vielen Jahren eine Teamarbeit

Seit 20 Jahren - am 1. Juni feiert „Anjas Futterkrippe“ Jubiläum - ist das Geschäft Anja Kettmanns Leben. Damals war sie 20 Jahre jung und konnte noch nicht mal kochen, wie sie lachend erzählt. Die gelernte Bürokauffrau war arbeitslos geworden und da kam ihr das Angebot, den Imbiss an der B 185 übernehmen zu können, gerade recht. „Ich bin ins kalte Wasser gesprungen und habe es nie bereut.“ Dass alles so gut klappt, hätte sie allerdings nicht gedacht, gibt Anja Kettmann zu. Und freut sich darüber sehr. „Ich habe mich durchgebissen und habe ein wunderbares Team an meiner Seite.“

Paula ist die „Dienstälteste“ im Team. Seit 2012 steht sie der Chefin zur Seite, Nadine und Sandra komplettieren seit nunmehr sieben Jahren die Runde, die seit dem vorigen Jahr von Anjas Ehemann Ralf verstärkt wird, der sich um alles Technische kümmert. „Wir sind ein starkes Team, alle ziehen an einem Strang, dafür bin ich sehr dankbar“, sagt Anja Kettmann.

Eine große Jubiläumsparty kann es coronabedingt nicht geben - aber eine Überraschung für die Gäste

Das war nicht immer so. Zwischendurch musste die junge Chefin auch immer mal alleine klarkommen. Als die Tante, mit der sie vor 20 Jahren das Geschäft übernommen hatte, nach einem halben Jahr wieder ausstieg zum Beispiel. Oder als die Köchin, die sie dann eingestellt hatte, aufhörte, weil sie sich selbstständig machen wollte. Doch die Freude an der Arbeit konnten all diese Hürden Anja Kettmann nicht vermiesen. „Es macht mir viel Spaß hier, da kämpft es sich leichter“, kennt sie den Grund dafür.

Eine große Jubiläumsparty kann es coronabedingt Hinterm Rößling 3 am 1. Juni ja nicht geben. „Aber ich werde mir was einfallen lassen für unsere Gäste, mal sehen, was dann möglich ist“, verspricht die Chefin. (mz)