Anhaltischer Kunstverein: Neue Grabplatte für Dessauer Maler Leo Hohlfeld

Dessau/MZ/SYK - Der Anhaltische Kunstverein erinnerte kürzlich mit einer Ausstellung an den Dessauer Maler Leo Hohlfeld. Quasi zur Finissage sollte das Grab auf dem Historischen Friedhof eine neue Granitplatte bekommen. Die Idee dazu hatte Vereinsmitglied und Holfeld-Sammler Rainer Westphal.

Das Vorhaben konnte der Verein dank der Unterstützung des Steinmetzbebetriebes Sommerlatte schnell umsetzen. Inhaber Klaus-Peter Reupsch übernahm ohne Zögern die neue Granitplatte im Wert von circa 700 Euro.

Hohlfeld gehörte in der zweiten Hälfte seines Lebens zu den bekanntesten Dessauer Malern

Die ursprüngliche Schrift auf dem Stein sei kaum noch zu erkennen gewesen, da 1951, als der Stein aufgestellt wurde, wohl notgedrungen billiges Material verwendet wurde, berichtet Hans-Joachim Rohowski, Vorstandsmitglied des Anhaltischen Kunstvereins. „Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir das Grab nun mit einer neuen Platte aufwerten konnten“. Ebenso erfreut nahm der Kunstverein die Mitteilung auf, dass die Grabstelle Leo Hohlfelds in die Liste der Gräber von Persönlichkeiten Dessaus aufgenommen worden ist und damit der Nachwelt erhalten bleibt.

Leo Hohlfeld wurde 1872 in Waren geboren, er starb 1951 in Dessau. Hohlfeld gehörte in der zweiten Hälfte seines Lebens zu den bekanntesten Dessauer Malern. Mit seiner besonders ausgeprägten Kunst der Landschaftswiedergabe hatte er dafür die Grundlagen geschaffen. Dass Hohlfeld nach dem Zweiten Weltkrieg in Vergessenheit geriet, mag der Tatsache geschuldet sein, dass er im Nazi-Regime weder zu den Widerständlern gehörte, noch als aktiver Unterstützer in Erscheinung trat.