Anhaltende Trockenheit - Wie gefährlich sind Feuerwerke in Dessau-Roßlau derzeit?

Dessau-Roßlau/MZ - Es war der krönende Abschluss einer tollen Sommernachtsparty. Das Feuerwerk, das am vergangenen Samstag über den Dessauer Kreuzbergen in den Himmel geschossen wurde, hatte viele Bewunderer. Mal abgesehen, dass hier ein Profi zugange war, hatte der Niederschlag am Vortrag für mehr Sicherheit gesorgt. Pyrotechniker Christian Rosenberg war über den Regen ziemlich erleichtert, erzählt er rückblickend am Telefon. 14 Tage zuvor, so meint er mit Verweis auf die brütende Hitze und anhaltende extreme Trockenheit , die in der Doppelstadt herrschte, hätte er vermutlich kein Feuerwerk abgebrannt.