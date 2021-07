Anhalt Sport zieht mit Stabhochsprungmeeting überraschend auf den Dessauer Marktplatz

Dessau/MZ - „Das wird großartig.“ Ralph Hirsch will und kann nicht verhehlen, wie sehr er sich freut: Der Sportdirektor vom Anhalt-Sport e.V. hat für 15. September eine Weltklasse-Veranstaltung in die Dessauer Innenstadt geholt. Beim Stabhochsprungmeeting wollen sich die Athleten auf dem Marktplatz direkt vor dem Dessauer Rathausturm hoch in die Luft schrauben. „Da zieht olympischer Geist in die Innenstadt und vor die Augen der Zuschauer.“

Da kann Hirsch sicher sein. Alle drei deutschen Olympiastarter von Tokio, wo die Medaillen am 4. August vergeben werden, haben ihren Auftritt in Dessau zugesagt.

Erster Springer haben schon ihre Startzusagen für Dessau gegeben

Erwartet werden können nach jetzigem Stand die beiden Sportler vom TSV 04 Bayer Leverkusen Torben Blech (aktuelle persönliche Bestleistung 5,86 Meter) und Bo Kanda Lita Baehre (5,81 Meter) sowie Oleg Zernikel vom ASV Landau (5,80 Meter). International wird das Meeting unter anderem durch den Weltklassespringer und polnischem Landesrekordhalter Piotr Lisek (6,02 m). Weitere Anfragen liegen vor von Teilnehmern vom Internationalem Stadionfest (Istaf), das im Berliner Olympiastadion stattfindet. Drei Tage vor Dessau.

Die Luft in der Elbe- und Muldestadt ist gut für die Athleten mit dem Stab. Auf unfassbare 35 Wettbewerbe hat Ralph Hirsch seit 2000 die Zahl der Veranstaltungen geschraubt. Sowohl im Stadion als auch in der Anhalt-Arena Dessau bestaunten und bejubelten rund 130.000 Zuschauer (einschließlich Anhalt-Meeting) 338 Athleten aus aller Welt als die Könige der Lüfte. Die gültigen Meeting-Rekorde in der Arena sind 5,87 Meter aus dem Jahr 2014 von Piotr Lisek und im Stadion 5,90 Meter von Jeff Hartwig aus 2001.

Dessauer Markt am Abend. Im September findet hier ein Stabhochsprungmeeting statt. (Foto: Ruttke)

Deren Sportart zählen die Experten abwechselnd zu der schwierigsten oder ästhetischsten auf der Klaviatur aller Disziplinen. Stabhochsprung verlangt sowohl bei Technik, Koordination, Ausdauer, Kraft, Geschwindigkeit und Beweglichkeit absolute Bestwerte. „Und wenn dann der Sportler durch die Lüfte fliegt, sei das einfach atemberaubend und schön“, so Sportdirektor Hirsch.

Mit der neuen Veranstaltung ist Anhalt Sport e.V. in Kooperation mit den DVV Stadtwerken, mit der Stadt Dessau, dem Stadtsportbund Dessau-Roßlau, dem 1. LAC Dessau und der Stadtmarketing Dessau-Roßlau GmbH. Damit wird nun ein langer Traum wahr. Bei dem seit 2011 vor dem Brandenburger Tor zelebrierten Leichtathletik-Meeting „Berlin fliegt“ hatte Hirsch vom Biergarten des Adlon-Hotels aus erstmals den Zauber eines nebenan laufenden Stabhochsprungwettbewerbs hautnah miterlebt. 2018 und 2019 organisierte Anhalt-Sport dann internationale Springermeetings vor der Altstadtkulisse des historischen Marktplatzes in Wittenberg. Über 3.000 Zuschauer waren begeistert von „Luther springt“. Und Meetingdirektor Hirsch überzeugt: „Das muss doch jetzt auch in Dessau klappen!“

Entscheidung für Dessau soll keine gegen Wittenberg sein

Die Entscheidung, ein neues Kapitel für Dessau aufzuschlagen, ist keine gegen die tollen Partner und Besucher in Wittenberg, betont Hirsch. Es gibt deutschlandweit nicht viele etablierte Marktplatzspringen. Hof in Bayern, Rottachegern am Tegernsee oder das Domspringen in Aachen werden oft zitiert. „Dessau will in diese Riege einsteigen und dabei mit vielen Stabhochsprung-Erfahrungen auftrumpfen und punkten.“

Der Eintritt für das Stabhochsprungmeeting ist für alle Besucher kostenfrei.