Es geht nicht um Schnelligkeit oder Höchstleistungen, sondernden Spaß an Bewegung: Im Mai veranstaltet der Sportverein Anhalt-Sport wieder den Walking-Tag.

Anhalt-Sport veranstaltet wieder beliebten Walking-Tag in Dessau

Der Rundkurs beginnt und endet am Kornhaus.

Dessau/MZ - Der Dessau-Roßlauer Sportverein Anhalt Sport e.V. bereitet sich auf die sportlichen Höhepunkte im Sommer vor. Zum vierten Mal wird am Sonntag, dem 7. Mai um 9.30 Uhr im Norden der Stadt der Frühjahr-Walkingtag „rund um den Wallwitzsee“ stattfinden. Start und Ziel liegen am Kornhaus. Am Sonntag, dem 1. Oktober findet der Walkingtag dann im Tiergarten mit Start und Ziel im Paul-Greifzu-Stadion statt.