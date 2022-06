Angst um ein Naturdenkmal - Anwohner sorgen sich um Linden in der Dessauer Elballee

Linden in der Elballee schlagen am Stamm aus. Sind sie in Gefahr?

Dessau/MZ - Ist die Elballee in Gefahr? An fast allen Bäumen entlang der geschützten Allee, die Richtung Kornhaus führt, sind die Linden im Fußbereich ausgeschlagen. Zum Teil ist der Stamm der Bäume durch dünne Sommertriebe, so genannte Wasserschosser, nicht mehr erkennbar. So wie an einem Baum, der direkt vor dem Pflegeheim der Volkssolidarität (VS) 92 in der Elballee steht. Ziebigker Anwohner wie Wieland Böhme sind besorgt.