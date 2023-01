Angst um den Schillerplatz Rossmann am Luchplatz vor Eröffnung - Entsteht hier die neue Mitte von Roßlau?

Der Ausbau des Gebäudekomplexes am Luchplatz in Roßlau geht voran. Am Wochenende öffnet der Drogeriemarkt Rossmann hier am neuen Standort. Dafür wird die Filiale in der Innenstadt geschlossen. Dort ist die Angst groß: Blutet das Einkaufszentrum am Schillerplatz nun aus?