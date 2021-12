Angriffe mit Schrauberdreher und Cuttermesser - Zwei versuchte Totschläge in Dessau angeklagt

Dessau/MZ - Vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau beginnt am 25. Januar die Hauptverhandlung gegen einen 31-jährigen burkinischen Staatsangehörigen, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen vorwirft.

Der Angeklagte soll am 14. August in Vockerode bei einem Streit mit einem Schraubendreher vier gezielte Stichbewegungen in Richtung des Kopfes eines Mannes ausgeführt haben. Dieser konnte zwar ausweichen, verletzte sich jedoch an der Hand. Nur einen Tag später, am 15. August, soll der Angeklagte vor dem Hauptbahnhof Dessau einem Iraner mit einem Cuttermesser eine lebensbedrohliche Stichverletzung am Hals sowie weitere Wunden an den Unterarmen sowie am Kinn zugefügt haben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte beide Male tödliche Verletzungen zumindest billigend in Kauf genommen hat.