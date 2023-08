Marcus Geiger und Mandy Münch finden fast täglich Nägel und Schrauben in ihrer Einfahrt am Haus in Roßlau.

Rosslau/MZ - Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht Nägel und Schrauben in der Hofeinfahrt von Mandy Münch und Marcus Geiger in Roßlau landen. „Bevor ich abends in den Hof fahre, kontrolliere ich erst einmal, ob hier nichts liegt, was ich mir einfahren kann“, berichtet Geiger. Seit Jahren schon werden die beiden Gründer der Initiative „Buntes Roßlau“ bedroht und angegriffen. Das Paar vermutet dahinter Täter aus der rechten Szene. „Wir haben einen Verdacht. Können es aber nicht beweisen“, sagt Geiger.