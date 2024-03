Angriff auf Sohn von AfD-Politiker in Dessau erreicht Landtag - Parteifreunde wollen Antworten

Kühnau/MZ. - Der Angriff auf den 18-jährigen Sohn des AfD-Stadtrates Lutz Büttner und seine Begleiter in der Nacht auf den 3. Februar hat den sachsen-anhaltischen Landtag erreicht. Die beiden Dessauer Landtagsabgeordneten Nadine Koppehel und Margret Wendt, beides Parteifreundinnen Büttners, wollen in einer Kleinen Anfrage vom Innenministerium Hintergründe zur Tat in Kühnau wissen, die ihrer Meinung nach als versuchter Mord und nicht als gefährliche Körperverletzung eingestuft werden sollte. Bei der Attacke, die sich auf dem Nachhauseweg von einer Party ereignete, wurde der junge Mann schwer verletzt.