Angetrunkener 22-Jähriger landet mit seinem VW im Gleisbett der Straßenbahn

Dessau/MZ - - Ein angetrunkener VW-Fahrer ist am Sonntagabend in der Heidestraße in das Gleisbett der Straßenbahn gefahren. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt.

Der 22-jährige Fahrer eines VW befuhr gegen 20.30 Uhr die Heidestraße in Richtung Argenteuiler Straße. In Höhe des Friedhofs folgte der Mann nicht dem Straßenverlauf, sondern fuhr gerade aus weiter und damit mitten ins Gleisbett. Dabei beschädigte er den Unterboden seines Fahrzeugs.

Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Sachschaden am VW beträgt etwa 500 Euro.