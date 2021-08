Anfang der 1950er war die Zerbster Straße in Dessau eine große Baustelle für mehr Wohnraum

In der Zerbster Straße werden in den 1950-er Jahren dringend benötigte Wohnungen gebaut

Dessau-Roßlau/MZ - Dessau-Roßlau im Wandel der Zeit: Geblättert in alten Zeitungen und zurückgeschaut auf die Ereignisse vor 100, 70, 50 und 25 Jahren.

Vor 100 Jahren

Die Tragödie des Sommers 1921 spielte sich in den vermeintlich besseren Dessauer Kreisen ab. Die Polizei kam einem praktischen Arzt mit eigener Praxis auf die Schliche, der auch das herzogliche Münzkabinett im Dessauer Residenzschloss betreute. Dort soll laut „Anhalter Anzeiger“, vom 2. August 1921 der Mediziner „erhebliche Unterschlagungen wertvoller Münzen“ getätigt haben. Rund 600 Münzen, im Wert von rund 3,5 Millionen Mark, wollte der Arzt an Kunstliebhaber und Händler weiter veräußern. Damit sollten die teuren Anschaffungskosten für die Apparaturen der Praxis und der damals private aufwendige Lebensstil, mit eigenem Automobil, finanziert werden. Einer Verurteilung durch die Justiz entzog sich der Arzt durch das Schlucken von Zyankali nach der Festnahme. In einem Krankenhaus erlag er seinen Vergiftungen.

Ebenfalls mit Nöten hatten vor 100 Jahren die Pilzsammler der Region zu kämpfen. Denn die begehrten Pilze wurden immer weniger. „Man will dies dahin erklären, daß die Jagd nach eßbaren Schwämmen in der Fleischnotzeit der Kriegsjahre als eine Art Raubbau betrieben worden sei und die besten Stellen auch durch ganz ungeeignete Gewinnung des Herausreißens aus dem Pilzbrutboden ruiniert seien“, analysiert dazu am 11. August 1921 die „Roßlauer Zeitung“.

Vor 70 Jahren

Ordentlich voran ging es 1951 beim Wohnungsbau. „Vor Wochen noch ein Trümmerfeld“ titelte die „Freiheit“ in ihrer Dessauer Ausgabe am 21. August 1951 in Bezug auf die Zerbster Straße und die Fortschritte beim dortigen Errichten von Wohnraum. Trotz Materialnot wurden im Akkord neue Wohnungen gebaut. So mussten laut Zeitung zum Beispiel die Zwischendecken durch fehlendes Holz und anderes Trägermaterial in Gewölbeform ausgeführt werden. Doch aus der Not wurde eine Tugend. „Die Gewölbe- Ausführung der Decken muß als ein Meisterwerk hochentwickelter Maurertechnik bezeichnet werden. Die verhältnismäßig flachen Wölbungen haben ein ausgezeichnetes Widerlager im Mauerwerk“, wird im Artikel festgestellt. Laut Ausführungen des Bauleiters sollte auf diesen Decken in allen vier Zimmerecken ohne Bedenken ein Klavier gestellt werden können.

Wer jedoch den damals begehrten Wohnraum in Dessau wollte, der musste einige Voraussetzungen erfüllen. „In die anfallenden Wohnungen einzuweisen sind die Opfer des Faschismus, die Angehörigen der Intelligenz sowie Lehrer und Ärzte“, schreibt die „Freiheit“ in ihrer Ausgabe vom 27. August 1951. Andere Gruppen sollten sich damals nach Wohnraum außerhalb der Stadt umsehen. „Gedacht ist hierbei an Rentner und alleinstehende Personen, die nicht mehr im Arbeitsverhältnis stehen“, schreibt das Blatt. Wo sie wohnen sollten, wurde auch gleich erklärt: „Hierbei ist an den Harz, Landgemeinden oder Ortschaften gedacht, in denen es wenig oder gar keine Industrie gibt.“

Vor 50 Jahren

Eine Hitzewelle erfasste Dessau im Sommer 1971. Wasser war daher ein begehrtes Gut. Rund ein Drittel mehr als sonst üblich musste das hiesige Wasserwerk in jenen Tagen bereitstellen. Das brachte das Werk an seine technischen Grenzen, wie in einem Artikel über einen Besuch bei den Wasserwerkern in der „Freiheit“ am 12. August 1971 beschrieben wurde. Eine Melange aus hohem Verbrauch und sinkendem Grundwasserspiegel durch langanhaltende Trockenheit bereitete den Mitarbeitern einiges Kopfzerbrechen. „Für uns Wasserabnehmer, gleich ob im Großbetrieb oder im 1-Personen-Haushalt, kann es deshalb nur eine Devise geben: Sparsam mit Wasser umgehen!“, lautete der Zeitungsaufruf an die Bevölkerung.

Doch sollte es vor 50 Jahren auch freudige Nachrichten geben. Eine psychologisch wichtige Marke sollte die Stadt an Elbe und Mulde bald knacken. “Dessau hat einwohnermäßig bald die 100.000-Grenze erreicht“, berichtete die „Freiheit“ am 25. August 1971. Die Einwohnerzahl wuchs stetig, zum Beispiel von 98.261 im September 1970 auf 98.711 im Juni 1971.

Vor 25 Jahren

Der Sommer 1996 war ein bescheidener für den Dessauer und Roßlauer Arbeitsmarkt.

Die in der „Mitteldeutschen Zeitung“ am 7. August vermeldeten Arbeitslosenzahlen kannte an beiden Ufern der Elbe nur den Weg nach oben. Waren ein Jahr zuvor in Dessau noch 8.295 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 17,6 Prozent entsprach, waren es Ende Juli 1996 mit 9.846 schon 21 Prozent. Im Altkreis Roßlau stieg die Arbeitslosenquote von 17,8 innerhalb eines Jahres auf 19,9 Prozent. 2.891 Menschen wurden dort Ende Juli als arbeitslos registriert.

Rohbau des UCI-Kinokomplexes im Sommer 1997. (Foto: Stadtarchiv)

Dem Alltag ein wenig entfliehen sollten die Dessauer und ihre Gäste in einem neuen Kino. Im Sommer 1996 wurden die Verträge für ein modernes Kino der UCI-Gruppe unterschrieben, wie die „Mitteldeutsche Zeitung“ am 21. August 1996 in ihrer Dessauer Ausgabe berichtete. „Kino steht bis Dezember 1997“ wurde schon in der Überschrift versprochen. Noch 1996 sollte mit dem Bau in der Wolfgangstraße begonnen werden.