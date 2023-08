Der Dessauer ist neuer Geschäftsführer der Architektenkammer. Der gebürtige Münchner hat in Dessau Architektur studiert und will die kammer fit für die Zukunft machen. Dazu zählt auch küntliche Intelligenz.

André Schlecht-Pesé am Schloss Georgium. Der 49-jährige Dessauer ist neuer Geschäftsführer der Architektenkammer Sachsen-Anhalt.

DESSAU/MZ - Eines lässt sich voraussehen. So lange wie seine Vorgängerin wird André Schlecht-Pesé nicht im Amt bleiben. Mehr als 30 Jahre agierte Petra Heise als Geschäftsführerin der Architektenkammer Sachsen-Anhalt. Am 1. August hat der 49-jährige Dessauer ihren Posten übernommen, und so bleiben ihm achtzehn Jahre bis zur Rente.