Der Lebensmittel-Discounter „Penny“ hält Versprechen für Bürger in Ziebigk und Siedlung und eröffnet noch vor Weihnachten seine neue Filiale in der Kühnauer Straße. Die ist kaum wiederzuerkennen.

Dessau/MZ. - Alles, was einen fahrbaren Untersatz hat, ob motorisiert oder mit Pedalen fortbewegt, scheint am Dienstagmorgen in Dessau -Siedlung nur ein Ziel zu haben: den neu eröffneten Penny-Markt in der Kühnauer Straße.