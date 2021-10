Andrang auf Schwimmkurse für Schüler ist in Dessau-Roßlau wegen der Pandemie sehr groß

Dessau/MZ - Groß angelegte Werbung gemacht hat die Stadt nicht, doch die vier Schwimmkurse, die gegenwärtig angeboten werden, waren trotzdem schnell ausgebucht. Zwei Schwimmkurse finden im Dessauer Sportbad statt, zwei weitere im Gesundheitsbad, sagt Benjamin Völker, Referatsleiter Sportförderung im Dessau-Roßlauer Rathaus.

Stadt versucht noch weitere Kurse anzubieten

Der große Andrang verwundert in der Stadt niemanden. Die Nachfrage nach Schwimmkursen ist nach wie vor hoch, da sich wegen der Corona-Pandemie in der Doppelstadt ein Nichtschwimmer-Jahrgang gebildet hatte. Zwar gehört Schwimmunterricht zum Unterricht in der Grundschule, der konnte aber aufgrund der geschlossenen Schwimmhallen monatelang nicht erteilt werden. Weshalb die Nachfrage nach zusätzlichen Schwimmkursen hoch ist.

Deshalb arbeitet das Dessauer Kultur- und Sportamt daran, weitere Kurse zu ermöglichen. „Wir schauen, was wir am Belegungsplan in den Hallen noch optimieren können, um einen weiteren Schwimmkurs anbieten zu können“, erklärt Völker. Denn die beiden Schwimmhallen sind für Schul- und Vereinssport, für Gesundheitskurse und öffentliches Schwimmen sehr gefragt. Überlegt wird auch, in den kommenden Frühjahrsferien einen kompakten Kurs anzubieten, bei dem Mädchen und Jungen innerhalb kurzer Zeit schwimmen lernen können.

Deutsche Lebensrettungsgesellschaft schlägt Alarm

Die deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) hatte angesichts vieler aufgeschobener oder gar ausgefallener Schwimmkurse in der Pandemie Alarm geschlagen. So warnte etwa Holger Friedrich von der Ortsgruppe Halle vor einem Stau in der Ausbildung. Die Lage bezeichnete er als katastrophal. Es wüchsen bis zu zwei Jahrgänge heran, die nicht richtig schwimmen gelernt hätten.

Das Bildungsministerium Sachsen-Anhalt hat auf die hohe Nachfrage nach Schwimmunterricht bereits im Frühjahr reagiert und zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt. Damit sollen Schulen zusätzliche Schwimm-AGs anbieten können.