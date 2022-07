Anästhesist aus Dessau hat in 33 Jahren rund 150.000 Patienten in künstlichen Schlaf gelegt

Jochen von der Bruck war über drei Jahrzehnte Chefarzt am Bezikrskrankenhaus Dessau und dem Städtischen Klinikum. Als Anästhesist hat er in Dessau Geschichte geschrieben. Vom Alleinkämpfer zum Teamchef.

Dr.Jochen von der Bruck vor seiner Wohnung in Dessau. Er hat ein Stück Medizingeschichte am Klinikum mitgeschrieben.

Dessau/MZ - Ein Fest wurde kürzlich gefeiert, mitten im Garten eines Grundstücks in der Dessauer Siedlung. Dazu hatte Jochen von der Bruck ein Zelt für rund 40 Gäste aufbauen lassen. Dass viel mehr Gratulanten zu seinem 90. Geburtstag kamen, darunter Verwandte, Freunde aber auch ehemalige Kollegen aus dem Städtischen Klinikum, freute ihn sehr. Der Jubilar erinnert sich gerne an diesen, seinen besonderen Geburtstag und an das ständige Kommen und Gehen über den Tag verteilt.