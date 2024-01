Zwischenfall in Einkaufsmarkt An Selbstzahlerkasse in Dessau - Mann wollte mit Falschgeld zahlen und flüchtet nach Alarm

In einem Einkaufsmarkt in der Dessauer Kavalierstraße hat ein bislang unbekannter Täter am Mittwochabend versucht, seine Waren mit einem gefälschten Geldschein zu bezahlen.