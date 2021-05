An mehreren Orten in Dessau werden Teststationen geschaffen, um der Außengastronomie zu helfen

Dessau - Ab dem heutigen Freitag kann ab 12 Uhr auf der Außenterrasse des Kornhauses wieder gespeist werden. Das Restaurant bietet aber noch einen weiteren Service für die Dessauer: Ein Testzentrum für die notwendigen Negativtests vor dem Restaurantbesuch - oder für andere Dienstleistungen - wurde im Erdgeschoss eingerichtet. Es ist das erste seiner Art in einem Restaurant.

Für Christian Bahn und sein Team sind es stressige Tage. „Wir wollen den Bürgern die Testpflicht erleichtern“, sagt der Repräsentant des Firmenverbundes von Medidrive, Medical 19 und der Noscuro GmbH. Sechs Testzentren betreibt der Verbund aus Dessauer Firmen in der Doppelstadt, Köthen und Bitterfeld, darunter auch das im Kauflandcenter Mildensee. Und es sollen mehr werden.

Bereits am Dienstag wird auch am Teehäuschen eine Teststation eingerichtet

Bereits am Dienstag, 25. Mai, wird auch am Teehäuschen eine Teststation eingerichtet. Das Restaurant im Stadtpark eröffnet nach Pfingsten seine Außenterrasse.

Die Idee für das Testzentrum im Kornhaus hatte Restaurantleiterin Annett Huth-Ibsch. Dabei hatte sie den gesamten Stadtteil im Blick. „In Ziebigk gibt es kein Testzentrum, aber viele ältere Bürger, die kurze Wege zu einem Coronatest brauchen“, erklärt sie. Und natürlich sei es auch für das Kornhaus gut, wenn sich Gäste vor Ort testen lassen können. Die Idee zu realisieren, sei „super schnell“ gegangen. „Ein großes Dankeschön an das Zentrale Gebäudemanagement der Stadt, dem Verpächter des Kornhauses, das ging ganz unkompliziert.“

Geöffnet wird das Testzentrum so haben, dass es die Ziebigker gut nutzen können. Wochentags von 8 bis 13 Uhr, freitags außerdem von 15 bis 18 Uhr werden die Abstriche genommen. An den Wochenenden seien sie den ganzen Tag über da, so Christian Bahn. Natürlich auch an den Pfingstfeiertagen. Im Einsatz würden zunächst zwei Mitarbeiter sein, sagt Bahn. „Wenn der Bedarf aber größer ist, stocken wir auf.“

Mobiles Testzentrum in einem „präparierten Linienbusses“

Parallel bereiten die Betreiber des Testzentrums ihr erstes mobiles Zentrum in Gestalt eines „präparierten Linienbusses“ vor. Er wird Pfingstsonntag und -montag von 11 bis 18 Uhr an der Friedensglocke stehen und den Dessau-Roßlauern eine schnelle und unkomplizierte Testmöglichkeit bieten. Das mobile Testzentrum ist eine Kooperation mit der Firma Vetter Verkehrsbetriebe.

„Wir haben in den Bus zwei Kabinen eingebaut, so dass gleichzeitig zwei Probanden getestet werden können“, berichtet Christian Bahn. Die Firma Vetter stellt außerdem auch den Busfahrer. Sollte es weiteren Bedarf geben, würde die Kooperation fortgesetzt. Nach Pfingsten wird der Bus erst einmal nach Bitterfeld auf den Marktplatz rollen. In Dessau suche man einen weiteren Standort, so Bahn.

Dass der Bedarf in der Doppelstadt trotz der schon vorhandenen Möglichkeiten groß ist, zeigten die Erfahrungen in Mildensee. „Da gibt es manchmal richtig lange Warteschlangen“, sagt Christian Bahn. Um dies zu vermeiden, rät er dazu, vorher online einen Termin zu buchen. „Dann entfallen die Aufnahmemodalitäten vor Ort und das Ganze dauert nur einige Minuten.“ Die Dessauer scheinen im übrigen eine Vorliebe für Papier zu haben. Denn nirgendwo werden die Testergebnisse so oft ausgedruckt wie hier. (mz)