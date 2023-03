An der Gartenstraße wird der Name Programm

Im Quartier Am Leipziger Tor tut sich was

Das Areal an der Gartenstraße soll umgestaltet werden zum Nachbarschaftspark.

Dessau/MZ - Das Quartier Am Leipziger Tor soll einen Park bekommen - einen Nachbarschaftspark, der das Miteinander der Generationen möglich macht. Was dort entstehen soll, stellte Kirsten Lott vom Referat für Stadtgrün jüngst im Stadtbezirksbeirat innerstädtisch Mitte/Süd vor. Das Gremium war von dem Vorhaben überzeugt und stimmte dem Maßnahmebeschluss einstimmig zu. Vorausgesetzt einer Befürwortung am 14. April im Bauausschuss kann mit der Realisierung des Projektes begonnen werden.