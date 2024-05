In der Nacht zum Mittwoch, 1. Mai, hat ein stark betrunkener Autofahrer die Polizei in Dessau beschäftigt. Seine Tour endete am Pappelgrund, wo der Mann vergeblich versuchte einzuparken und sich dann hinter einer Hecke vor den Beamten versteckte.

An Ampel in Dessau eingeschlafen - Betrunkener 67-Jähriger wird geweckt und fährt einfach weiter

Der Atemalkoholtest zeigte über 2,4 Promille an.

Dessau/MZ. - In der Nacht zum Mittwoch, 1. Mai, hat ein stark betrunkener Autofahrer die Polizei in Dessau beschäftigt.

Der 67-Jährige hatte gegen 1.10 Uhr an einer Ampel in Dessau-West gestanden. Als ein besorgter Bürger auf das Auto aufmerksam wurde, stellte er fest, dass der Fahrer bei laufendem Motor in seinem Fahrzeug eingeschlafen war. Er weckte diesen und stellte starken Alkoholgeruch aus dem Innenraum des Fahrzeuges fest.

Der Fahrer gab kurz an, dass alles ok sei - und fuhr davon. Der Zeuge fuhr hinterher. Der betrunkene Fahrer fuhr extreme Schlangenlinien und kam schließlich in der Straße Pappelgrund zum Stehen, nachdem er dort vergeblich versucht hatte, sein Fahrzeug einzuparken.

Als der Fahrer erneut von dem Zeugen angesprochen wurde, dass er so nicht mehr fahren könne, erwiderte dieser nur, dass die Sicherheitssysteme seines Autos das schon regeln würden. Der Zeuge alarmierte nun die Polizei. Der Beschuldigte bekam das mit und versuchte sich hinter einer Hecke vor den Beamten zu verstecken.

Der Beschuldigte konnte am Ereignisort dennoch angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,41 Promille. Die Blutprobenentnahme wurde durch einen Arzt durchgeführt. Eine Strafanzeige wurde gefertigt und der Führerschein wurde sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.