Neues Parkangebot für Trucker An A4 bei Bautzen - Dessauer Start-up eröffnet Truck-Parkplatz der Zukunft in Sachsen

Die Firma Park Your Truck aus Dessau hat an der A4 in Sachsen einen ersten Parkplatz für Trucker eröffnet, der ihnen mehr als nur sicheres Parken bietet. Künftig sollen sie hier auch Photovoltaikanlagen, E-Ladesäulen, Bio-LNG-Anlagen und H2-Tankstellen vorfinden.