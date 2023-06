Immer wieder weichen Parkplatzsuchende aus der Kleinkühnauer Hauptstraße in den Amtsweg aus. „Diese Situation ist so nicht hinnehmbar“, sagt der Kleinkühnauer Ortschaftsrat Jürgen Ribbecke.

Kleinkühnau/MZ - Die Kleinkühnauer sind stolz auf ihre Hauptstraße.

Sie ist nicht nur eine wichtige Verkehrsader des Ortes. Auch verschiedenes Gewerbe, wie ein Fleischer, ein Blumencenter, eine Bäckerei sowie eine Hausarzt- und Physiotherapiepraxis sind dort beheimatet. Doch das ist Segen und Fluch zugleich.

Zu bestimmten Zeiten reichen die Parkmöglichkeiten am Straßenrand nicht aus. In zweiter Reihe zu parken verbietet sich, weil sonst der Durchgangsverkehr stark behindert würde. In der Not weichen manche Autofahrer auf die vermeintlich nächstbesten Möglichkeiten aus, um doch noch bequem ihren Arzttermin wahrnehmen zu können oder Einkäufe zu erledigen.

Dann wird unter anderem am Eingang des Amtswegs, einer Seitenstraße der Kleinkühnauer Hauptstraße, geparkt. Dort ist es aber besonders eng. Wenn zwei Fahrzeuge gleichzeitig am Eingang des Amtswegs ein- und ausfahren wollen, ist besondere Rücksichtnahme gefragt, damit es nicht zu Kollisionen kommt. Werden dort Autos geparkt, ist es für andere Fahrzeugführer sehr schwierig daran vorbeizukommen.

„Diese Situation ist so nicht hinnehmbar. Da muss die Stadt entsprechend reagieren“, so der Kleinkühnauer Ortschaftsrat Jürgen Ribbecke.

Da es derzeit keinen Hinweis auf ein Parkverbot im Eingangsbereich des Amtswegs, von der Hauptstraße kommend, gibt, fordert Ribbecke das zuständige Amt auf, ein mögliches Verbot und die Kenntlichmachung durch ein Schild zu prüfen, damit der Eingangsbereich des Amtswegs durch parkende Autos nicht weiter zum Nadelöhr wird.