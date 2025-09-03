Das Amtsblatt der Stadt Dessau-Roßlau erreicht manche Haushalte nicht. Daran wird sich erstmal nichts ändern. Was die Deutsche Post damit zu tun hat.

Keine Aufkleber für Briefkästen und fehlende Zustellung - Stadt schreibt Mängelliste zum Amtsblatt

Das Amtsblatt vom Januar 2025 der Stadt Dessau-Roßlau. Nicht alle Einwohner haben es im Briefkasten.

Dessau-Rosslau/MZ. - Etwa fünf bis 20 Personen pro Monat bekommen kein Amtsblatt zugestellt. So schätzt Ralf Schüler, Pressesprecher der Stadt, die Lage ein. Allerdings wird es eine Dunkelziffer geben, von Leuten, die sich nicht beschweren.