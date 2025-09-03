Amtsblatt Dessau-Roßlau Keine Aufkleber für Briefkästen und fehlende Zustellung - Stadt schreibt Mängelliste zum Amtsblatt
Das Amtsblatt der Stadt Dessau-Roßlau erreicht manche Haushalte nicht. Daran wird sich erstmal nichts ändern. Was die Deutsche Post damit zu tun hat.
Aktualisiert: 03.09.2025, 11:42
Dessau-Rosslau/MZ. - Etwa fünf bis 20 Personen pro Monat bekommen kein Amtsblatt zugestellt. So schätzt Ralf Schüler, Pressesprecher der Stadt, die Lage ein. Allerdings wird es eine Dunkelziffer geben, von Leuten, die sich nicht beschweren.