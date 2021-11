Ämter überlastet - zehn Prozent aller Stellen in Dessau-Roßlaus Verwaltung dauerhaft unbesetzt

Dessau-Rosslau/MZ - Die Situation in den Ämtern der Stadt ist fatal: Bürger bekommen vielfach keine kurzfristigen Termine und müssen auch vor Ort oft viel Geduld aufbringen. Städtische Projekte bleiben liegen, Fristen werden gerissen, Gelder nicht ausgegeben. Verwunderlich ist das alles nicht, denn Dessau-Roßlau hat ein tiefgreifendes Personalproblem. Die Ausfallquote unter den Verwaltungsmitarbeitern liegt schon seit 2017 konstant bei über zehn Prozent. Es fehlen also dauerhaft rund 100 Angestellte, deren Arbeit liegen bleibt oder durch dann überlastete Kollegen miterledigt werden muss.

Mitarbeiter wechseln von einem Amt ins andere: „Ständige Fluktuation innerhalb der Verwaltung“

Diese ernüchternden Zahlen hat am Mittwoch Finanzbürgermeisterin Sabrina Nußbeck im Haushaltsausschuss vorgestellt. Die Gründe für die akute Personalknappheit seien vielfältig. Das größte Problem seien unbesetzte Stellen. Zwar schaffe man es durchaus, diese nachzubesetzen, allerdings häufig nur durch interne Rochaden. Mitarbeiter wechseln also von einem Amt ins andere, stopfen ein Loch hier und reißen ein neues dort, wo sie hergekommen waren. „Dadurch entsteht eine ständige Fluktuation innerhalb der Verwaltung“, beschreibt Nußbeck. In der Folge muss die Stadt im Jahr an die 150 Stellenbesetzungsverfahren bewältigen. Die Ausfallquote verringert das zugleich eher nicht.

Zweitgrößtes Problem seien ungeplante Fehlzeiten, etwa aufgrund von Langzeiterkrankungen, Elternzeit oder weil erkrankte Kinder betreut werden müssten. Ein weiteres Phänomen, das laut Nußbeck die Personalnot verschärft, ist, dass immer mehr Mitarbeiter für mehr Freizeit auf einen Teil ihres Verdienstes verzichten und von ihrem Recht auf Teilzeit Gebrauch machen.

Die größten Engpässe gibt es laut Bürgermeisterin aktuell im Kulturamt, wo 13,7 Stellen unbesetzt seien. Es folgen Jugendamt mit 12,5 unbesetzten Stellen, Zentrales Gebäudemanagement (neun), Ordnungsamt (8,5) und Tiefbauamt (7,6).

In Dessau-Roßlaus Haushalt für 2022 sind Kosten von rund 73 Millionen Euro für 1.152 Stellen eingeplant

Auch auf die Personalausgaben des Rathauses wirkt sich der permanente Mangel aus. Jedes Jahr bleiben mehrere Millionen Euro übrig. 2020 wurden 6,1 von geplanten 71,3 Millionen Euro nicht ausgegeben. Seit 2013 steigt die Höhe übrig gebliebener Gelder.

Das ärgert den Stadtrat. Immerhin werden jedes Jahr steigende Mittel fürs Personal eingeplant: Im Haushalt 2022 sind es rund 73 Millionen Euro für 1.152 Stellen. Auch dieser Betrag wird wohl nicht voll abgerufen. Um das Geld lieber anderswo einsetzen zu können, fordern einige Räte sogar, unbesetzte Stellen einfach zu streichen. Das würde allerdings nur Sinn ergeben, wenn immer dieselben Stellen unbesetzt wären, was wegen der Personalrochaden jedoch nicht der Fall ist. Dennoch erklärte auch Nußbeck am Mittwoch, dass man die konstante Ausfallquote von über zehn Prozent künftig bei der Kostenplanung berücksichtigen müsse.

Die Vorstellungen der Politik gehen allerdings weiter. „Der Stellenplan kann so nicht hinhauen“, sagte Finanzausschussvorsitzender Hendrik Weber (Neues Forum - Bürgerliste) jüngst bei einer Haushaltssitzung. „Wir müssen die innere Organisation der Verwaltung besser strukturieren.“ Erneut brachte Weber zusätzlich ins Spiel, mehr externe Kräfte an bestimmte Aufgaben zu setzen, damit die Verwaltung wieder schneller arbeiten könne.

Bürgermeisterin Nußbeck: „Wir sind in einem starren Vergütungssystem gefangen“

Eine andere Stellschraube schlug Eiko Adamek (CDU) vor: Weil man zu streng nach Tarif im öffentlichen Dienst bezahle, blieben wichtige Stellen über Jahre unbesetzt. „Das Land nimmt unsere Leute dagegen mit breitem Lächeln, weil dort flexibler in Gehaltsstufen eingruppiert wird“, bemängelte Adamek zuletzt. Davon müsse die Stadt wegkommen.

Aus Sicht der Finanzbürgermeisterin hat die Stadt da aber keinen Spielraum. „Wir sind in einem starren Vergütungssystem gefangen“, deshalb könne man natürlich schwer mit den Löhnen auf dem freien Markt konkurrieren und bekomme keine Ingenieure, IT-Leute und Sozialpädagogen. Dass es kaum noch Stellen gebe, die keinen Hochschulabschluss voraussetzten, vergrößere die Schwierigkeiten, denn der Anteil der Studenten nehme nicht zu, so Nußbeck. Zudem fehlten insgesamt Berufseinsteiger.